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2026 DGS sonuçları ne zaman açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman?

2026 DGS sonuçları ne zaman açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman?

4.08.2026 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 DGS sonuçları ne zaman açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman?

2026 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman?
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İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların 19 Temmuz 2026 tarihinde katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden de kimlik bilgileriyle giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026 DGS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM, üniversitelerin kontenjan ve taban puan bilgilerinin yer aldığı 2026-DGS Tercih Kılavuzu'nu yayımlayacak ve tercih sürecini başlatacak.

Ancak tercihlerin Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftası arasında yapılması bekleniyor.

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