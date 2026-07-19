2026 DGS'nin tamamlanmasının ardından adayların gündemi soru kitapçığı ve cevap anahtarı oldu. ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekleyen adaylar, soru ve cevapların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, 2026 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

2026 DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını adayların erişimine açtı.

2026 DGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM'nin yayımladığı temel soru kitapçığının ardından adaylar, soru kitapçığında yer alan tüm sorulara ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak 10 gün süreyle erişebilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.