2026 DGS tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar, DGS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 2026 DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2025 tarihinde erişime açılmıştı.

Buna göre; 2026 DGS tercih sonuçlarının da 7-11 Eylül tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar DGS yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi "sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.