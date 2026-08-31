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2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

31.08.2026 14:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2026 DGS tercihlerinin ardından adayların gözü tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
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İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen binlerce aday için 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarına ilişkin bekleyiş başladı. Adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 31 Ağustos 2026 itibarıyla 2026-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Sonuçların, yaklaşık 10 günlük değerlendirme sürecinin ardından 14 Eylül 2026 itibarıyla erişime açılması bekleniyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, tercih işlemlerini 27 Ağustos 2026 saat 10.30'dan 3 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adayların ise belirtilen süre sona ermeden işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

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