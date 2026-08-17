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2026 DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2026 DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

17.08.2026 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen binlerce adayın gözü, ÖSYM'den yapılacak tercih duyurusuna çevrildi. Peki, 2026 DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
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Dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunları için 2026 DGS sürecinde kritik aşamaya gelindi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, üniversite ve bölüm tercihlerini belirlemek için ÖSYM'den yapılacak resmi duyuruyu beklemeye başladı. Peki, 2026 DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından 2026 DGS tercih işlemlerinin başladığına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı ve tercih ekranı şu an için erişime açılmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve ÖSYM'nin sınav takvimi dikkate alındığında, DGS tercih sürecinin Ağustos 2026'nın son haftasında başlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Başkanlığı tarafından tercih duyurusunun yayımlanmasının ardından adaylar, 2026 DGS tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle gerçekleştirebilecek.

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