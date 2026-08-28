2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DG6) tercih işlemleri ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, 2026 DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak? DGS tercihleri ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı?

2026 DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM ile erişime açıldı. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla (lisans) tamamlamak isteyen adaylar tercih listelerini ÖSYM kılavuz bilgileri doğrultusunda oluşturacaklar. Adaylar DGS sınav sonuçlarına göre tercih listelerini oluşturup, ilan edilen takvim doğrultusunda ÖSYM'ye iletecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

2026 Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri, 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

DGS TERCİH KILAVUZU 2026 YAYINLANDI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih kılavuzu ÖSYM tarafından 27 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı. Yayınlanan kılavuz doğrultusunda tercih işlemleri 3 Eylül 2026 saat 23.59’da sona erecek.