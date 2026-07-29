EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, 2026 EKPSS tercih ve atama takviminin yanı sıra tercih kılavuzu ile tercih robotunun yayımlanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

19 Nisan 2026'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS'de adaylara, engel grupları ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulandı. Toplam 60 sorunun yer aldığı sınav için adaylara 60 dakika süre verilirken, sonuçlar 14 Mayıs 2026'da erişime açıldı. 2026 EKPSS tercih tarihleri henüz açıklanmazken, engelli memur atamalarına ilişkin takvimin önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.

EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel alımlarında kullanılacak. Sınav sonuçları; memur statüsünde personel istihdam eden merkezi ve yerel kamu kurumları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur çalıştıran diğer kamu kuruluşlarının yanı sıra işçi statüsünde engelli personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalarda geçerli olacak.