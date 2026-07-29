Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

29.07.2026 09:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

EKPSS 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, 2026 EKPSS tercih ve atama takviminin yanı sıra tercih kılavuzu ile tercih robotunun yayımlanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

Image

EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

19 Nisan 2026'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS'de adaylara, engel grupları ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulandı. Toplam 60 sorunun yer aldığı sınav için adaylara 60 dakika süre verilirken, sonuçlar 14 Mayıs 2026'da erişime açıldı. 2026 EKPSS tercih tarihleri henüz açıklanmazken, engelli memur atamalarına ilişkin takvimin önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.

EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel alımlarında kullanılacak. Sınav sonuçları; memur statüsünde personel istihdam eden merkezi ve yerel kamu kurumları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur çalıştıran diğer kamu kuruluşlarının yanı sıra işçi statüsünde engelli personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalarda geçerli olacak.

İlgili Konular: #ösym #Atama #EKPSS #tercih

İlgili Haberler

AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavlarının ardından öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladı. Peki, AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS başvurusu nasıl yapılır?
2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS başvurusu nasıl yapılır? Devlet kadrolarında memur olarak çalışmak isteyen adayların heyecanla beklediği 2026 KPSS ön lisans maratonunda kritik süreç için geri sayım başladı. Peki, 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS başvurusu nasıl yapılır?
2026 YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu?
2026 YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu? Yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra doçentlik süreçleri ile akademik kadro atamalarında dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce aday, gözlerini ÖSYM'nin sınav takvimine çevirdi. Peki, 2026 YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu?