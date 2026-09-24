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2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

24.09.2026 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren binlerce memur adayının tercih sürecine ilişkin bekleyişi sürüyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından memur olmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı tercih takvimini bekliyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından 2026 EKPSS yeni tercih tarihlerine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Sınav ve kura sonuçlarına göre kamuda boş kalan kontenjanlar için yapılacak yeni tercih döneminin, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte önümüzdeki süreçte duyurulması bekleniyor.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

EKPSS tercih işlemleri başladığında adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak mezuniyet durumlarına ve nitelik kodlarına uygun kadroları tercih listelerine ekleyebilecek.

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