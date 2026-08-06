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2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

6.08.2026 09:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak tercih duyurusunu bekliyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
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EKPSS 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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EKPSS TERCİHLERİ  NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından 2026 EKPSS tercih tarihleri henüz açıklanmazken, adayların kamu kurumlarındaki boş kadrolara başvurabilmesi için tercih takvimi ve kontenjan kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

2026 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 EKPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Adayların eğitim durumları ve engel gruplarına göre tercih edebileceği kadroların yer alacağı kılavuzun, tercih sürecinin başlamasıyla birlikte ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte kadro sayıları, nitelik kodları ve başvuru şartları da netlik kazanacak.

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