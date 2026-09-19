Kamuda memur olarak görev yapmak isteyen binlerce engelli aday, ÖSYM tarafından yapılacak EKPSS tercih takvimi açıklamasını bekliyor. Sınav sürecini tamamlayarak puanlarını öğrenen adaylar, atama sürecinin bir sonraki aşaması olan tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2026 yılı EKPSS yeni tercih tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav ve kura sonuçlarına göre kamuda boş kalan kontenjanlar için gerçekleştirilecek yeni tercih döneminin, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte önümüzdeki süreçte duyurulması bekleniyor.

EKPSS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

EKPSS tercih süreci başladığında adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak, mezuniyet durumlarına ve nitelik kodlarına uygun kadroları tercih listelerine ekleyebilecek.