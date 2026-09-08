KYK yurt başvuru sonuçlarının GSB tarafından duyurulmasıyla birlikte öğrenciler, e-Devlet üzerinden yurt başvuru durumlarını ve kendilerine tahsis edilen yurdu kontrol edebilecek. Peki, 2026 GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, yerleştirme durumlarını T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Nöbetçi yurtlar 14 Eylül'e kadar hizmet verecek. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda kalabilecek.

Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.