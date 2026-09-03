Adalet Bakanlığı ve yargı camiasında mesleki kariyerine ilk adımı atmaya hazırlanan binlerce hukuk fakültesi mezununun gözü ÖSYM'ye çevrildi. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (HMGS) katılacak adaylar, planlamalarını yapabilmek için sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı döneme ilişkin bilgileri yakından takip ediyor. Peki, 2026 HMGS/2 ne zaman? HMGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

HMGS/2 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre 2026-HMGS/2 oturumu, 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

HMGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adayların sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu doğrultuda HMGS sınav giriş yerlerinin eylül ayının ortalarından itibaren adayların erişimine sunulması bekleniyor.