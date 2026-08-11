Hukuk fakültesi mezunlarının mesleki kariyerlerine adım atabilmeleri için girmeleri gereken 2026-HMGS/2 sınavına ilişkin beklenen duyuru ÖSYM'den geldi. Binlerce adayın beklediği başvuru süreci resmen başlarken, sınav takvimine ilişkin detaylar da belli oldu. Peki, 2026 HMGS/2 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı mı? HMGS/2 sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

HMGS/2 SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-HMGS/2 başvuruları, 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 09.30'da başladı ve 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, sınav ücretlerini ise 20 Ağustos 2026 tarihine kadar ÖSYM'nin ödeme kanalları üzerinden yatırabilecek.

HMGS/2 SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, HMGS/1 başvurularını online olarak, ÖSYM'nin başvuru sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

HMGS/2 NE ZAMAN?

2026 yılının ikinci HMGS oturumu, 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek ve saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyecek.