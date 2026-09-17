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2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? HMGS/2 ve İYÖS sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? HMGS/2 ve İYÖS sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

17.09.2026 10:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? HMGS/2 ve İYÖS sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınavlarına ilişkin sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? HMGS/2 ve İYÖS sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?
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HMGS/2 ve İYÖS sınav yerleri, 27 Eylül 2026 tarihinde sınava girecek adayların gündeminde yer alıyor. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) öncesinde adayların bina ve salon bilgilerini öğrenebileceği ÖSYM duyurusu yayımlandı. Peki, 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? HMGS/2 ve İYÖS sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

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2026-HMGS/2 VE 2026-İYÖS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?

27 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı'na (2026-İYÖS) girecek adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2026-HMGS/2 VE 2026-İYÖS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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