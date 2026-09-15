ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS oturumları arasında Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) de yer alıyor. Sınava katılacak adaylar ise 2026 KPSS DHBT başvuru tarihlerini takip ediyor. Peki, 2026 KPSS DHBT sınav başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

KPSS DHBT SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları, 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT SINAV BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KPSS DHBT başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınav sonuçları, 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.