Diyanet bünyesinde din görevlisi olarak atanmayı hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2026 KPSS DHBT için başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, 2026 KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS DHBT başvuruları nereden, nasıl yapılır?

2026 KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-KPSS DHBT başvuruları 22 Eylül 2026 tarihinde başladı ve 30 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 5 Ekim 2026 olarak belirlendi.

2026 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS DHBT 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.