Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 'nın (2026-KPSS Lisans) genel başvuru tarihleri geride kaldı. Peki, 2026 KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman alınacak? KPSS Lisans geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı resmi 2026 sınav takvimine göre, ilk başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59 itibarıyla kesin olarak sona erecek. Bu süreçte başvurular internet üzerinden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla yalnızca iki gün boyunca kabul edilecek.