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2026 KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kamu Personel Seçme Sınavı kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

2026 KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kamu Personel Seçme Sınavı kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

6.09.2026 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kamu Personel Seçme Sınavı kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacak. Peki, 2026 KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kamu Personel Seçme Sınavı kaç dakika sürüyor, kaç soru var?
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2026 KPSS Lisans sınavı için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen üniversite mezunları, sınavın saatini ve süresini yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kamu Personel Seçme Sınavı kaç dakika sürüyor, kaç soru var? İşte ayrıntılar...

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KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

KPSS Lisans sınavı 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ise 30 dakikaya kadar ilave süre verilecek.

KPSS LİSANS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, KKTC'nin başkenti Lefkoşa ile 81 ilde toplam 145 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavda 120 soru yöneltilecek ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

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