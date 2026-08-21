KPSS adaylarının sınav öncesindeki en önemli gündemlerinden biri giriş yerlerinin açıklanması oldu. Peki, 2026 KPSS lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman belli olacak?

2026 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı kesin tarihi önceden açıklamasa da belgeleri çoğunlukla sınavdan yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunuyor. 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin Ağustos ayının son haftasında, 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.

2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yayınlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans oturum günleri şu şekildedir:

KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür): 6 Eylül 2026 Pazar

KPSS Lisans (Alan Bilgisi Oturumları): 12 - 13 Eylül 2026

KPSS Lisans Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 Ekim 2026

KPSS LİSANS GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek