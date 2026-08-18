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2026 KPSS Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

2026 KPSS Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

18.08.2026 14:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 KPSS Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

KPSS Lisans sınavına hazırlanan adayların gözü, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgesine çevrildi. Peki, 2026 KPSS Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
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2026 KPSS Lisans sınavına kısa süre kala adayların sınav yerlerine ilişkin araştırmaları hız kazandı. Sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgesini bekliyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

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KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu doğrultuda, 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav giriş yerlerinin 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

2026-KPSS Lisans sınav yerleri açıklandığında adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra “Sınava Giriş Belgesi” bölümünden belgelerine ulaşabilecek. AİS'e ayrıca e-Devlet üzerinden de giriş yapılabilecek.

2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sınav süreci Eylül ayında başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü, Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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