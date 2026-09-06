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2026 KPSS Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2026 KPSS Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

6.09.2026 14:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 KPSS Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
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ÖSYM tarafından 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi. Peki, 2026 KPSS Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS sınav takvimine göre lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre 2026 KPSS Lisans sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları, 7 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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