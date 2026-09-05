Kamu Personel Seçme Sınavı 2026 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı için heyecan dorukta. Sınava katılacak adaylar sınav giriş yeri sorgulamalarını hızlandırdı. Peki, 2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav 10:15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebiliyor.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Lisans sınavının sonuçları ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak.