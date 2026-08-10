KPSS Lisans oturumlarına katılacak milyonlarca memur adayı için sınav heyecanı ve geri sayım devam ediyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ise 12 Eylül 2026 Cumartesi ve 13 Eylül 2026 Pazar günlerinde yapılacak. 12 Eylül'deki ilk oturum saat 10.15'te, ikinci oturum 14.45'te başlayacak. 13 Eylül'de gerçekleştirilecek Alan Bilgisi oturumu ise saat 10.15'te başlayacak.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu doğrultuda 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sınav giriş yerlerinin 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi veya mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.