2026 KPSS Lisans sınavı için geri sayım sürerken, devlet memuru olmak isteyen yüz binlerce lisans mezunu aday ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan tarih ve saat bilgilerine odaklandı. Peki, 2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Lisans düzeyindeki Alan Bilgisi oturumları ise 12 Eylül 2026 Cumartesi ve 13 Eylül 2026 Pazar günlerinde yapılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 10.15'te başlayacak ve adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Alan Bilgisi oturumlarında ise 12 Eylül Cumartesi günü ilk oturum 10.15'te, ikinci oturum 14.45'te başlayacak. 13 Eylül Pazar günü yapılacak Alan Bilgisi oturumu ise 10.15'te başlayacak.

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları, 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.