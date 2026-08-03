Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

3.08.2026 13:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans oturumlarına katılacak milyonlarca memur adayı için sınav heyecanı ve bekleyiş sürüyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 KPSS Lisans sınavı için geri sayım sürerken, devlet memuru olmak isteyen yüz binlerce lisans mezunu aday ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan tarih ve saat bilgilerine odaklandı. Peki, 2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Image

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Lisans düzeyindeki Alan Bilgisi oturumları ise 12 Eylül 2026 Cumartesi ve 13 Eylül 2026 Pazar günlerinde yapılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 10.15'te başlayacak ve adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Alan Bilgisi oturumlarında ise 12 Eylül Cumartesi günü ilk oturum 10.15'te, ikinci oturum 14.45'te başlayacak. 13 Eylül Pazar günü yapılacak Alan Bilgisi oturumu ise 10.15'te başlayacak.

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları, 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.

İlgili Konular: #sınav #ösym #kpss

İlgili Haberler

2026 MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? MSÜ mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?
2026 MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? MSÜ mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? MSÜ 2026 yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri, 1 Temmuz'da başlayıp 29 Temmuz 2025 tarihinde tamamlandı. Peki, 2026 MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? MSÜ mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?
2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? ALES/2 sınavı bugün tamamlanırken, sınava katılan adaylar 10.15-12.45 saatleri arasında sınavda yer aldı. Peki, 2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
2026 TUS 2. Dönem sınavı ne zaman? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
2026 TUS 2. Dönem sınavı ne zaman? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmek için katıldığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2026 yılı 2. dönem süreci devam ediyor. Peki, 2026 TUS 2. Dönem sınavı ne zaman? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?