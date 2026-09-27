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2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır?

2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır?

27.09.2026 11:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır?

2026 KPSS Lisans sınavının tamamlanmasının ardından adayların gözü, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevrildi. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır?

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KPSS sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı, 2026 KPSS Lisans sınavına katılan adayların gündemindeki yerini koruyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarını tamamlayan adaylar, puanlarının açıklanacağı tarihi ve sonuçlarını ÖSYM üzerinden takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? İşte ayrıntılar...

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KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sınav takvimine göre 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sonuçları, 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARINA NASIL VE NEREDEN BAKILIR?

KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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