6 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ile 12-13 Eylül'de yapılan Alan Bilgisi oturumlarının ardından sonuç heyecanı başladı. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.