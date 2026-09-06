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2026 KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

2026 KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

6.09.2026 11:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Peki, 2026 KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
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ÖSYM tarafından düzenlenen ve 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Peki, 2026 KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

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KPSS LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK? 

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. ÖSYM, sınavların ardından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının belirli bir bölümünü erişime açıyor. 2026 KPSS'ye ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih de ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.

KPSS LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun cevap anahtarı yayımlandığında ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açılacak. Adaylar, ÖSYM'nin sınav soru ve cevapları bölümünden yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek.

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