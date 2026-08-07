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2026 KPSS Lise (Ortaöğretim) başvuruları ne zaman? KPSS Ortaöğretim başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

2026 KPSS Lise (Ortaöğretim) başvuruları ne zaman? KPSS Ortaöğretim başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

7.08.2026 09:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 KPSS Lise (Ortaöğretim) başvuruları ne zaman? KPSS Ortaöğretim başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen milyonlarca lise mezunu aday, KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimine ilişkin ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 2026 KPSS Lise (Ortaöğretim) başvuruları ne zaman? KPSS Ortaöğretim başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
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2026 KPSS Ortaöğretim başvuru takvimi, kamu kurumlarında lise mezunlarına ayrılan kadrolara yerleşmek isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 KPSS Lise (Ortaöğretim) başvuruları ne zaman? KPSS Ortaöğretim başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, KPSS başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için seçilen oturumlara ait sınav ücretinin, belirtilen süre içinde ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarına veya “ÖDEMELER” alanından kredi ya da banka kartıyla yatırılması gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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