Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları ile mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin katılım sağlayacağı 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026'da başlayacak ve 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ise geç başvurularını 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirebilecek.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Ön Lisans başvuruları elektronik ortamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru formunun doldurulmasının ardından sınav ücretinin ödenmesiyle başvuru süreci tamamlanmış olacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.