Kamu kadrolarında görev almak isteyen binlerce adayın beklediği 2026 KPSS Ön Lisans başvuru sürecinde sona gelindi. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS Ön Lisans sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM takvimine göre 29 Temmuz 2026'da başlayan KPSS Ön Lisans başvuruları, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor.
Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru dönemi uygulanacak. Geç başvuru sürecinde sınav ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS Ön Lisans başvuruları elektronik ortamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru formunun doldurulmasının ardından sınav ücretinin ödenmesiyle başvuru süreci tamamlanmış olacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.