2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını ve hangi merkezde sınava gireceklerini araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans için sınava giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS İÇİN SINAVA GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Adayların sınava girecekleri yer ve salon bilgilerini gösteren sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar, KPSS Ön Lisans sınav giriş bilgilerine ve sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek.