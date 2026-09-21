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2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

21.09.2026 11:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına 4 Ekim 2026 Pazar günü girecek adaylar, sınav tarihini bekliyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
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2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar ise sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını ve sınava hangi merkezde gireceklerini araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

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KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar KPSS Ön Lisans sınav giriş bilgilerine, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yapılarak erişilebilecek.

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