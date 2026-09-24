KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak binlerce aday, sınavın yapılacağı bina ve salon bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girildikten sonra sorgulanabilecek.