Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

24.09.2026 09:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerine ilişkin adayların araştırmaları sürüyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak binlerce aday, sınavın yapılacağı bina ve salon bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

Image

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girildikten sonra sorgulanabilecek.

İlgili Konular: #ösym #kpss #kpss önlisans

İlgili Haberler

2026 ÖZYES tercihleri başladı mı? BESYO kontenjan ve taban puanları açıklandı mı?
2026 ÖZYES tercihleri başladı mı? BESYO kontenjan ve taban puanları açıklandı mı? ÖZYES kapsamında üniversitelerin spor programlarını tercih edecek adaylar, 2026 ÖZYES tercih takvimi ve kılavuzuna ilişkin ÖSYM açıklamasını bekliyor. Peki, 2026 ÖZYES tercihleri başladı mı? BESYO kontenjan ve taban puanları açıklandı mı?
2026 YDS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavı ne zaman yapılacak?
2026 YDS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavı ne zaman yapılacak? Akademik kariyer hedefleyen, lisansüstü eğitim planlayan ve kamu kurumlarında dil tazminatı almak isteyen adayların gözü kulağı başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. Peki, 2026 YDS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? YDS sınavı ne zaman yapılacak?
2026-2027 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu mu?
2026-2027 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu mu? Öğretmenlere her eğitim öğretim yılı öncesinde verilen eğitim-öğretime hazırlık ödeneği, Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla yeniden gündeme geldi. Peki, 2026-2027 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu mu?