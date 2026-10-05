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2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

5.10.2026 09:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenen KPSS Önlisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Peki, 2026 Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

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KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından duyuruldu. 4 Ekim 2026 Pazar günü Lefkoşa ile birlikte 81 ilde toplam 160 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2026 Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

Açıklanan sınav sonuçları iki yıl boyunca geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması halinde ise sonuçların geçerlilik süresi, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS Ön Lisans sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

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