Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama rehberi ve tarihleri...

2026 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama rehberi ve tarihleri...

16.09.2026 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama rehberi ve tarihleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS ön lisans oturumu için geri sayım sürerken, binlerce memur adayının en çok merak ettiği sınav binalarının ilan edilip edilmediği konusu netlik kazanıyor. Peki, 2026 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? İşte, ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama rehberi ve tarihleri...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Memuriyet hayali kuran milyonlarca ön lisans mezununun ter dökeceği kritik sınav yaklaşırken, hazırlıklarını son aşamaya getiren adaylar sınav salonlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Sınav koordinasyonunun sağlanması ve ulaşım planlarının yapılması için gözler tamamen ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuruya çevrildi. Peki, KPSS ön lisans sınav yerleri erişime açıldı mı, belgeler nereden temin edilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Image

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ HENÜZ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından organize edilen KPSS ön lisans sınavı için sınav yerleri henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki çalışma takvimi göz önünde bulundurulduğunda, sınav binaları genellikle sınav tarihinden ortalama 10 gün önce ilan ediliyor. Bu genel işleyiş doğrultusunda, sınav giriş yerlerinin 21 - 25 Eylül tarihleri arasında adayların erişimine sunulması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) platformu üzerinden temin edilebilecek.

Adaylar sisteme şifreleriyle giriş yaptıktan sonra belgelerini dijital olarak görüntüleyerek yazıcıdan çıktı alabilecekler.

İlgili Konular: #kpss #Sınav Giriş Belgesi #kpss önlisans

İlgili Haberler

Yoksulluk nedeniyle okula başlayamadılar! Asu Kaya: 'Bu ayıp Aile Bakanı Mahinur Göktaş'a da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de yeter'
Yoksulluk nedeniyle okula başlayamadılar! Asu Kaya: 'Bu ayıp Aile Bakanı Mahinur Göktaş'a da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de yeter' YENİ Parti Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de çocukları maddi imkansızlıklar nedeniyle okula başlamayan bir aileyi ziyaret etti. Kaya, karşılaştığı tablo için "Bu ayıp Aile Bakanı Mahinur Göktaş'a da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de yeter" dedi.
Okullarda eğitim kitapsız başladı: 'Basiretsizliğin açık kanıtı'
Okullarda eğitim kitapsız başladı: 'Basiretsizliğin açık kanıtı' Yeni eğitim-öğretim yılı, eksik kitaplarla tadilatı tamamlanmayan okullarda başladı.
Okul kantinlerinde yeni dönem: Artık bu ürünler satılmayacak!
Okul kantinlerinde yeni dönem: Artık bu ürünler satılmayacak! Okul kantinleri mercek altına alındı. Yenilenen kantin düzenlemesiyle birlikte dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar birçok ürüne yasak geldi. İşte ayrıntılar...