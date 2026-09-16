2026 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama rehberi ve tarihleri...

Memuriyet hayali kuran milyonlarca ön lisans mezununun ter dökeceği kritik sınav yaklaşırken, hazırlıklarını son aşamaya getiren adaylar sınav salonlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Sınav koordinasyonunun sağlanması ve ulaşım planlarının yapılması için gözler tamamen ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuruya çevrildi. Peki, KPSS ön lisans sınav yerleri erişime açıldı mı, belgeler nereden temin edilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ HENÜZ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından organize edilen KPSS ön lisans sınavı için sınav yerleri henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki çalışma takvimi göz önünde bulundurulduğunda, sınav binaları genellikle sınav tarihinden ortalama 10 gün önce ilan ediliyor. Bu genel işleyiş doğrultusunda, sınav giriş yerlerinin 21 - 25 Eylül tarihleri arasında adayların erişimine sunulması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) platformu üzerinden temin edilebilecek.

Adaylar sisteme şifreleriyle giriş yaptıktan sonra belgelerini dijital olarak görüntüleyerek yazıcıdan çıktı alabilecekler.