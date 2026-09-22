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2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı?

22.09.2026 09:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım başladı. Kamuda memur olma hayali kuran ön lisans mezunları, sınav tarihini bekliyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı?

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KPSS Ön Lisans sınavına girecek adaylar sınav giriş belgesini bekliyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı?

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KPSS ÖN LİSANS SINAVI HANGİ TARİHTE?

ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Sınav 10:15'te başlayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026-KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açmaktadır. Bu doğrultuda, sınav merkezleri, bina ve salon bilgilerini içeren sınav giriş yerlerinin Eylül ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

ÖSYM aday işlemleri sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılarak KPSS sınav giriş belgesi alınıyor.

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