2026-KPSS Ön Lisans için genel başvuru sürecini kaçıran adaylar, geç başvuruların ne zaman başlayacağını ve geç başvuru ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Memur olabilmek için sınava hazırlanan ön lisans mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı geç başvuru takvimini takip ediyor. Peki, 2026 KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman? KPSS önlisans geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-KPSS Ön Lisans geç başvuruları 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak. Geç başvuru sürecinde sınav ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak aynı tarihlerde ödenebilecek.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-KPSS Ön Lisans geç başvuru ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak toplam 1.200 TL şeklinde ödenecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026-KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.