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2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?

15.09.2026 13:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?

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Memur olmak isteyen lise mezunlarının katılacağı KPSS Ortaöğretim oturumunun geç başvuru süreci bugün başladı. KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınırken, başvuru süresini kaçıran adaylar geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

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KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. Geç başvuru süreci, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurunun tamamlanabilmesi için adayların kişisel ve eğitim bilgilerini kontrol etmelerinin ardından sınav ücretini ödemeleri gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurunun tamamlanabilmesi için adayların kişisel ve eğitim bilgilerini kontrol etmelerinin ardından sınav ücretini ödemeleri gerekiyor.

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