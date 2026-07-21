Yeni bir şans elde etmek isteyenler bu yıl yine KPSS Ortaöğretim oturumunda ter dökecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı? 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da yapılacak.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sonuçları 19 Kasım 2026'da duyurulacak.