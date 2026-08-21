ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenen lise düzeyi KPSS sınavının başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri netleşti. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav başvuruları ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı hangi gün yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınav başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurularını normal süre içinde tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günleri 15-16 Eylül 2026 olarak belirlendi.