27 Ağustos'ta başlayan KPSS Ortaöğretim başvuruları 8 Eylül'de sona erdi. Başvuru süresini kaçıran adaylar için 15 ve 16 Eylül tarihlerinde geç başvuru ekranı da açıldı. 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar ise sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sınav giriş belgeleri açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belgelerini alabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.