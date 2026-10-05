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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

5.10.2026 11:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri için adayların bekleyişi sürüyor. Sınava hazırlanan yüz binlerce aday, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

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KPSS Ortaöğretim sınav yerlerinin açıklanması için adayların bekleyişi sürüyor. Yüz binlerce aday, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN? 

KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz bir duyuru yayımlamadı. Belgeler yayımlandığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek.

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