Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2026/1) tercihleri sürmeye devam ederken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 KPSS tercihleri ne zaman sona eriyor? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

KPSS 2026/1 tercih süreci, adayların erişimine 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan takvime göre adaylar, belirlenen kadro ve pozisyonlar için tercihlerini 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek. Tercih işlemleri yalnızca ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup, belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların tercih hakkı geçerli olmayacak. Adayların, tercihlerini onaylamadan önce kılavuzda yer alan şartları ve başvuru bilgilerini dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

2026 KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2026/1 tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceğine ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Adaylar sonuç tarihini beklerken, geçmiş yıllardaki yerleştirme takvimleri de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen KPSS-2025/1 tercih işlemleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmış, sonuçlar ise 24 Temmuz’da adayların erişimine sunulmuştu. Bu süreç göz önünde bulundurulduğunda, KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçlarının temmuz ayının son haftasında, yaklaşık olarak 23-24 Temmuz 2026 tarihleri civarında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin sonuç tarihi ÖSYM’nin yapacağı resmi duyuru ile netlik kazanacak.