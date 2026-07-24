KPSS-2026/1 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2026 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanlığınca, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2026/1) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9-16 Temmuz'da tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.