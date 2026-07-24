Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2026 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

24.07.2026 12:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Kamu kurumlarına atanmayı bekleyen yüz binlerce aday, ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklanırken KPSS-2026/1 merkezi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2026 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

KPSS-2026/1 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2026 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Image

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanlığınca, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2026/1) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9-16 Temmuz'da tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

İlgili Konular: #ösym #kpss #kpss yerleştirme sonuçları

İlgili Haberler

Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyon nasıl alınır? Pedagojik formasyonu kimler alabilir?
Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyon nasıl alınır? Pedagojik formasyonu kimler alabilir? Uzun zamandır tartışma konusu olan ‘pedagojik formasyon’ ile ilgili YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan açıklama geldi. Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyon nasıl alınır?
KPSS 2026/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS merkezi atama sonuçları nereden öğrenilir?
KPSS 2026/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS merkezi atama sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM tarafından yürütülen KPSS-2026/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik merkezi yerleştirme tercih süreci tamamlandı. Peki, KPSS 2026/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS merkezi atama sonuçları nereden öğrenilir?
Üniversitelerde ikinci öğretim kaldırıldı mı? İkinci öğretim yok mu?
Üniversitelerde ikinci öğretim kaldırıldı mı? İkinci öğretim yok mu? 2026-YKS tercih sürecinin başlamasına sayılı günler kala üniversite adaylarının en çok araştırdığı konuların başında ikinci öğretim programları geliyor. Peki, Üniversitelerde ikinci öğretim kaldırıldı mı? İkinci öğretim yok mu?