Binlerce üniversite öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yayımlanacak başvuru takvimini bekliyor. Peki, 2026 KYK başvuruları ne zaman başlıyor? GSB KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt başvuru takvimi henüz resmi olarak ilan edilmedi. YKS üniversite kayıtlarının 24 - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak olması nedeniyle, yurt başvurularının Ağustos ayının son günlerinde veya Eylül ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

İlk defa bir üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler ile öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri başvurularını aynı tarihler arasında gerçekleştirecek. Ek kontenjan, yatay/dikey geçiş ve yüksek lisans öğrencilerinin yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde ayrıca alınacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet Üzerinden Başvuru: KYK yurt başvuruları başladığında işlemler yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden (turkiye.gov.tr) online olarak alınacak.

Bilgi Kontrolü: Başvuru yapmadan önce e-Devlet üzerindeki öğrenim bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu kontrol etmek kritik önem taşıyor. Eksik veya hatalı bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılıyor.

Başvuru Şartı: e-Devlet şifresi olmayan adayların en yakın PTT şubesinden şifre almaları veya diğer güvenli giriş yöntemlerini (m-İmza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı) kullanmaları gerekiyor.

GSB tarafından başvuru ekranı erişime açıldığında e-Devlet platformu ve gsb.gov.tr adresi üzerinden duyuru yapılacak.