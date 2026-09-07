2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK bursu ne kadar?

Türkiye genelinde üniversite heyecanı yaşayan milyonlarca yeni kayıtlı öğrenci ve ara sınıf öğrencisi, KYK burs ve kredi başvurularının tarihini merakla bekliyor. Her yıl sonbahar döneminde e-Devlet üzerinden alınan başvurular için resmi takvim, YKS ek tercih süreçlerinin de netleşmesiyle birlikte duyuruluyor. Peki, 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların üniversite kayıtlarının tamamlanması, ek yerleştirme süreçlerinin ilerlemesi ve ekim ayı sonu ile kasım ayının başı arasında duyurulması bekleniyor. Bakanlık açıklaması geldiğinde başvurular e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlayacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuru takvimi resmi olarak ilan edildiğinde adaylar işlemlerini yalnızca e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Kredi/Burs Başvurusu" hizmet ekranını kullanarak başvuru formunu dolduracak. Başvuru sürecinde öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim bilgileri ilgili kamu kurumlarının verileriyle teyit edilecek.

KİMLER KYK BURS VE KREDİSİNE BAŞVURABİLİR?

Geniş bir öğrenci kitlesini kapsayan başvuru şartlarına göre şu gruplar sürece dahil olabiliyor:

Ön lisans ve lisans öğrencileri,

İki yıllık meslek yüksekokulu mezun olup dikey geçiş sınavı (DGS) ile ara vermeden lisans programına kayıt yaptıranlar,

Yüksek lisans (master ve doktora) öğrencileri,

ÖSYM sınav sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ TUTARI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

KYK burs ve kredi ücretleri her yıl artış yaşıyor. Bu yıl da üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi tutarı artırılacak.

2026 yılı Ocak ayında yapılan artışla birlikte KYK burs ve kredi tutarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 bin lira olarak belirlenmişti.

2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında açıklanması bekleniyor.