2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? GSB başvuru tarihleri, şartları ve e-devlet adımları

YKS yerleştirme süreçlerinin tamamlanması, ek tercihlerin yapılması ve üniversitelerde ders zillerinin çalmasıyla birlikte öğrencilerin en önemli gündem maddelerinden biri finansal destekler oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi, her yıl yüz binlerce üniversite öğrencisinin bütçesine ekleniyor. Peki, 2026 dönemi KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı? İşte ayrıntılar...

2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi başvurularının başlangıç tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki takvimler göz önünde bulundurulduğunda; YKS yerleştirme ve kayıt süreçlerinin ardından, genellikle Ekim ayının sonu ile Kasım ayının ilk haftası arasında başvuruların e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl başvurular 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru dönemi resmi olarak başladığında adaylar işlemlerini tamamen dijital ortamda gerçekleştirecektir. İzlenecek adımlar şunlar:

e-Devlet Girişi: Başvurular yalnızca e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden alınır. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmalısınız.

Hizmet Arama: Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı - Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilirsiniz.

Bilgi Güncelleme: Başvuru ekranında sizden istenen ekonomik, sosyal ve akademik bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Beyan edilen bilgilerin doğruluğu kamu kurumlarının veri tabanlarından otomatik olarak teyit edilir.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR? (ÖNCELİKLİ GRUPLAR)

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere göre tespit edilir. Değerlendirme sürecinde öncelikli olan gruplar şunlardır:

Şehit çocukları ve bekâr şehit kardeşleri, gazi çocukları ve gaziler,

%40 ve üzerinde engelli raporu bulunan öğrenciler,

Lise ve dengi okullarını devlet korumasında yatılı olarak okuyanlar veya darülaceze/çocuk yuvaları kökenliler,

Milli sporcu belgesine sahip olan amatör sporcular,

YKS sonucunda ilk 100 içerisine giren başarılı öğrenciler.

Diğer öğrenciler ise ailenin maddi durumu, gayrimenkul ve gelir durumuna göre yapılan puanlama sistemiyle burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanır.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Burs: Devlet tarafından öğrencilere geri ödemesiz olarak karşılıksız verilen maddi destek türüdür.

Öğrenim Kredisi: Öğrenim süresi boyunca her ay ödenen, ancak okul bittikten sonra alınan toplam tutarın (enflasyon farkı/TEFE-TÜFE oranlarıyla güncellenerek) devlet tarafından geri tahsil edildiği borçlanma türüdür. Öğrenciler isterlerse sadece burs, sadece öğrenim kredisi veya her ikisi için birden başvuru yapabilirler.