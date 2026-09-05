2026 yılı KYK yurt başvurusu yapan binlerce öğrencinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt sonuçlarında. Peki,2026 KYK yurt sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır?
KYK YURT SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
KYK yurt sonuçları açıklandığında e-Devlet'e giriş yaparak 'Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama' ekranı üzerinden sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
GSB KYK yurt sonuçlarının henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl Eylül başında alınan başvuruların sonuçları 11 Eylül'de ilan edilmişti.