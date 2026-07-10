2026 LGS açıklandı: Meslek lisesi bölümleri neler? Meslek lisesinde hangi bölümler var?

Tercih maratonunun başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, meslek liselerine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Meslek lisesi bölümleri neler? Meslek lisesinde hangi bölümler var?

MESLEK LİSESİNDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Türkiye genelindeki meslek liselerinde ilgi alanlarına göre birçok farklı bölüm bulunuyor.

Öne çıkan alanlar şunlar:

Bilişim Teknolojileri

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Makine ve Tasarım Teknolojisi

Motorlu Araçlar Teknolojisi

Sağlık Hizmetleri

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Muhasebe ve Finansman

Moda Tasarım Teknolojileri

Grafik ve Fotoğraf

Gazetecilik

Radyo ve Televizyon

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

İSTANBUL'DA EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN MESLEK LİSELERİ HANGİLERİ?

Henüz 2026 taban puanları açıklanmadı ancak adaylar 2025 yılında öğrenci alımı yapan okulların taban puanına göre adaylar fikir sahibi olabilir. İşte, 2025 yılında İstanbul'da en yüksek puanla alan meslek liseleri...

Teknopark İstanbul MTAL Siber Güvenlik 473.593 %1,30

Teknopark İstanbul MTAL Bilişim Teknolojileri 468.103 %1,64

İstanbul Havalimanı MTAL Uçak Bakım 447.709

İstanbul Teknik Üniversitesi MTAL Bilişim Teknolojileri 437.790

İstanbul Teknik Üniversitesi MTAL – Elektrik-Elektronik Teknolojisi (427.473)

İstanbul Havalimanı MTAL – Ulaştırma Hizmetleri (424.548)

Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi MTAL – Endüstriyel Otomasyon (417.922)

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL – Radyo ve Televizyon (417.282)

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka MTAL – Bilişim Teknolojileri (411.931)

Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi MTAL – Makine ve Tasarım (408.173)

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka MTAL – Elektrik-Elektronik (400.640)

350-400 puan arası dikkat çeken okullar