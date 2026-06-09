LGS için binlerce öğrenci ve veli geri sayıma başladı. Sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerine nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Peki, 2026 LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? LGS ne zaman? İşte ayrıntılar...

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava ilişkin giriş bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşabiliyor.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

LGS kapsamındaki merkezî sınava ilişkin sınav merkezi, okul, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine yönelik detaylar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrencilere teslim edilecek.

Öte yandan, zorunlu nedenlerle sınava farklı bir ilde katılması gereken öğrencilerin başvuruları 8 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili millî eğitim müdürlükleri tarafından alınacak. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için belirlenen sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.

LGS NE ZAMAN?

LGS 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.